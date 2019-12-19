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Магазин пресетов для Lightroom

Идеальная обработка фотографий.
В один клик.
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Луты для видео

Идеальная обработка видео.
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Не пропусти!

Мастер – коллекция.

Мы отобрали 23 коллекции (250 пресетов!) Самые продаваемые. Самые лучшие.

Сейчас всего 3490 руб. (обычная цена 33600 руб.)

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Мастер – коллекция.
Твои идеальные инструменты для обработки.

Твои идеальные инструменты для обработки.

Устанавливайте пресеты в 1 клик. Создавайте идеальные кадры используя коллекцию из более 200.000 пресетов. Совместимы с БЕСПЛАТНЫМ приложением Lightroom CC!

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