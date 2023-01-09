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Пресеты для Lightroom

Отображение 1–52 из 122

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-58%PRO
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Golden Time | Пресеты для заката

590 
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Aesthetic | Натуральные пресеты

590 
-58%PRO
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Rhapsody — 10 пресетов для Lightroom

590 
-57%
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INFLUENCER | Лайфстайл пресеты

590 
-51%
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Olive Tones | Оливковые тона пресеты

490 
-51%
Botanical Colors — 10 пресетов для Lightroom
Botanical Colors — 10 пресетов для Lightroom

Botanical Colors | Пресеты зелёных оттенков

490 
-58%PRO
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Плёночные пресеты Fujifilm | Эффект плёнки

590 
-58%PRO
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Retro Cream | Ретро пресеты

590 
-58%PRO
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Rich Contrast | Контрастные пресеты

590 
-58%PRO
Bright Color Pop — 10 пресетов для Lightroom
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Bright Color Pop | Розовые пресеты

590 
-58%PRO
NOIR — 7 пресетов для Lightroom
NOIR — 7 пресетов для Lightroom

NOIR | Тёмные матовые пресеты

590 
-56%
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9 min

Bohemy — 15 светлых пресетов для Lightroom

390 
-51%
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GLOW | Студийные пресеты

490 
-58%PRO
Cinematic Portrait — 10 пресетов для Lightroom
Cinematic Portrait

Cinematic Portrait | Портретные пресеты

590 
-58%PRO
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POLAROID — 10 пресетов с эффектом поларойд

590 
-58%PRO
Men's Lifestyle — 10 пресетов для Lightroom
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Men’s Lifestyle — 10 пресетов для Lightroom

590 
-90%PRO
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250 пресетов для Lightroom КОЛЛЕКЦИЯ

3,490 
-51%
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Amber Light — 10 пресетов для Lightroom

490 
-51%
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Home sweet home | Оранжевые пресеты

490 
-51%
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Creamy Light | Мягкие кремовые пресеты

490 
-58%PRO
The Light & Airy Collection — 10 пресетов для Lightroom
The Light & Airy Collection 9

The Light & Airy Collection | Светлые пресеты

590 
-58%PRO
Rustic Autumn
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Rustic Autumn | Осенние пресеты

590 
-51%
Evergreen Presets — 10 пресетов для Lightroom
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Evergreen Presets | Зелёные пресеты

490 
-58%PRO
Пресеты Matte Dream
The Matte Dream Collection9

Матовые пресеты — 10 пресетов для Lightroom

590 
-58%PRO
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CVO — 5 пресетов для Lightroom

590 
-51%
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Rustic Wedding | Свадебные пресеты

490 
-58%PRO
MINIMAL BLOGGER — 7 пресетов для Lightroom
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MINIMAL BLOGGER | Минималистичные пресеты

590 
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Minimal Gray | Серые пресеты

590 
-51%
Palm Beach — 5 пресетов для Lightroom
Palm Beach — 5 пресетов для Lightroom

Palm Beach | Пресеты для пляжа

490 
-58%PRO
The Bright & Clean Collection — 10 пресетов для Lightroom
The Bright & Clean Collection 11

The Bright & Clean | Чистые тона

590 
-58%PRO
The Black & White — 15 пресетов для Lightroom
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The Black & White | Чёрно-белые пресеты

590 
-58%PRO
The Cinnamon Roll Collection
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The Cinnamon Roll | Коричневые пресеты

590 
-51%
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STREET FASHION | Уличные пресеты

490 
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RUSTIC | Свадебные пресеты

490 
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Autumn Lights | Осенние пресеты

490 
-51%
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5 пресетов для Lightroom — Discovery Island

Discovery Island | Пресеты путешествий

490 
-58%PRO
The Cozy Christmas Collection
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The Cozy Christmas | Новогодние пресеты

590 
-51%
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HAZELNUT | Пресеты для блогера

490 
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Influencer summer | Розовые пресеты

590 
-58%PRO
AESTHETIC LIGHTROOM — 5 пресетов для Lightroom
AESTHETIC LIGHTROOM — 5 пресетов для Lightroom

AESTHETIC | Эстетика пресеты

590 
-58%PRO
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Space | Пресеты для заката

590 
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Paris Dreams | Пресеты Париж

490 
-58%PRO
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Grey Minimal preset — 10 пресетов для Lightroom

Grey Minimal | Серый минималистичный пресет

590 
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The Forest Series | Тёмные пресеты для леса

590 
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90e | Винтажные пресеты

490 
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Minimal Brown presets | Коричневые пресеты

590 
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Organic Ceramic | Керамика пресеты

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Clean Tones | Чистые тона пресеты

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White Lifestyle | Белые пресеты для блогера

490 
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The Gingerbread | Нежные коричневые пресеты

590 
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Kiss
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MOODY KISS — 5 пресетов для Lightroom

490 
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Winter Blogger | Зимние пресеты блогеров

590 
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Скачать пресеты для Lightroom

Пресеты Lightroom — это заранее заданные настройки, которые можно применить к изображениям в Adobe Lightroom одним щелчком мыши. Это простой способ быстрого редактирования и улучшения фотографий, который экономит время и позволяет добиться единого вида всех изображений. Существует широкий спектр пресетов, каждый из которых предназначен для достижения определенного вида или стиля. Некоторые пресеты предназначены для улучшения цвета, другие — для создания определенного настроения или атмосферы. Среди популярных пресетов — пресеты для пейзажной, портретной, черно-белой и винтажной фотографии.

Использовать пресеты в Лайтрум очень просто. Сначала выберите изображение, которое вы хотите отредактировать, и перейдите в модуль Develop. В левой части экрана находится панель пресетов. Просто нажмите на пресет, который вы хотите применить, и Lightroom автоматически настроит параметры для вас.

Одно из преимуществ использования предустановок заключается в том, что они позволяют добиться единообразия внешнего вида всех ваших изображений. Это может быть особенно полезно для фотографов, которые хотят создать целостное портфолио, или для тех, кто часто публикует снимки в социальных сетях и ведёт свой блог в Instagram

Еще одно преимущество пресетов заключается в том, что они позволяют сэкономить время. Вместо того чтобы вручную настраивать параметры каждого изображения, вы можете просто применить предустановку и перейти к следующему изображению. Это может быть особенно полезно, если вы работаете над большой партией изображений и вам нужно быстро их обработать.

В Интернете можно найти множество платных и бесплатных пресетов. Вы можете найти широкий спектр пресетов, отвечающих вашим потребностям и стилю, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или просто хотите улучшить свои личные фотографии.

В заключение хочу сказать, что пресеты Lightroom — это полезный инструмент для быстрого и простого редактирования и улучшения фотографий. Они помогут вам сэкономить время, добиться единообразия внешнего вида и легко применить определенные стили и виды к вашим снимкам. Если вы профессиональный фотограф или просто хотите улучшить свои личные фотографии, пресеты — ценный инструмент в вашем арсенале редакторов.

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